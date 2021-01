Orvieto, donna in stato confusionale soccorsa dalla polizia stradale sull'autosole

17 gennaio 2021 a

Una donna si aggirava confusa nell'area parcheggio lungo l'A1 tra Orvieto e Fabro, in provincia di Terni, la notte di sabato 16 gennaio 2021. Agli agenti della polizia stradale, in servizio notturno, ha spiegato che non riusciva più a trovare le chiavi della propria auto,

La signora - una cinquantenne di origini laziali - aveva imboccato l'autostrada del sole senza meta. In preda ad una crisi di panico era uscita di casa per recarsi in ospedale, senza mai arrivarci. I poliziotti l'hanno tranquillizzata e fatta accomodare nella propria auto, dove si è assopita per un po'. Nel frattempo hanno avvisato i familiari ignari. Le chiavi dell'auto sono state ritrovate in un bidone dei rifiuti dove, evidentemente, erano state gettate dalla signora.

