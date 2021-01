Terni, muore a 51 anni mentre va a trovare la madre a Ferentillo

17 gennaio 2021 a

a

a

Un uomo di 51 anni, le cui iniziali sono R.C., originario di Terni, è morto improvvisamente nel pomeriggio di sabato 16 gennaio 2021 mentre stava andando a trovare l’anziana mamma che vive a Ferentillo, in provincia di Terni.

La tragedia è avvenuta in via Val d’Aosta, nella località della Valnerina ternana. Secondo i primi accertamenti, l’uomo era arrivato da poco, aveva parcheggiato l’auto e si stava dirigendo verso l’abitazione della madre quando si è accasciato. A nulla sono valsi i soccorsi del 118. Sul posto anche i carabinieri del Nor di Terni. Non sembrano esserci dubbi sulle cause naturali del decesso, anche se la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.