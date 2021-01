Perugia, rivoluzione mobilità urbana. Con Metrobus, da Castel del Piano a Fontivegge in 21 fermate

Sabrina Busiri Vici 16 gennaio 2021 a

a

a

Una rivoluzione per la mobilità urbana di Perugia. Il Bus rapid transit sarà realtà a dicembre 2024. “Una rivoluzione del sistema di mobilità urbana”, lo definiscono così il sindaco Andrea Romizi insieme all’assessore comunale Luca Merli. Il metrobus del nostro futuro è, infatti, l’equivalente di una tramvia senza la costruzione dei binari: un mezzo elettrico di 18 metri, snodato, che può trasportare fino a 150 persone, e che si muove su gomma attraverso un percorso riservato, senza quindi richiedere l’investimento dell’infrastruttura in rotaie. Il piano di fattibilità, approvato dalla giunta mercoledì e avviato alla candidatura del bando del ministero dei Trasporti, prevede la realizzazione di un tragitto di 13 chilometri Castel del Piano-Fontivegge, con 21 fermate. Il costo complessivo del piano è di 90,6 milioni, a copertura dei quali il Comune ha già ottenuto un finanziamento del Mit per 625 mila euro, da destinare alla progettazione, e ha siglato, nel giugno scorso, un protocollo con Cassa Depositi e Prestiti per lo sviluppo del progetto stesso, a cui si aggiunge ora la partecipazione al bando.

Le 21 fermate saranno così distribuite: dal capolinea di via Fausto Luciani a Castel del Piano fino a quello in prossimità della stazione ferroviaria di Fontivegge. Attraverserà, dunque, i quartieri di Strozzacapponi, Sant’Andrea delle Fratte, San Sisto, Case Nuove di Ponte della Pietra, mettendo in collegamento la zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte, quella commerciale di via Settevalli, l’ospedale e il dipartimento di medicina, gli uffici di via Martiri dei Lager e, infine, la stazione. Inoltre il Brt potenzierà anche l’indotto: l’attività del minimetrò, dell’Fcu e degli altri punti di raccordo.

Il Comune di Perugia, la Regione dell’Umbria, l’Università degli Studi di Perugia e l’Azienda Ospedaliera (Perugia) hanno siglato ieri il protocollo d’intesa per la realizzazione del Bus Rapid Transit. L’accordo, finalizzato in prima battuta alla partecipazione al bando ministeriale, prevede anche la possibilità di mettere a disposizione del progetto eventuali, ulteriori fondi dalla Regione e dall’Azienda ospedaliera, nonché la collaborazione tecnico-scientifica dell’ateneo.

Allo studio, entro i primi sei mesi del 2021, il progetto preliminare per la realizzazione di una seconda tratta di 9 chilometri: Fontivegge-Ellera-San Mariano. Fondi Europei dovrebbero garantire la copertura.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.