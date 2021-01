Terni, bilancio di un anno dei carabinieri del comando provinciale: 51 arresti per droga

16 gennaio 2021 a

Oltre 18 mila servizi di controllo del territorio, una media di 50 al giorno, con circa 70 mila persone e 60 mila veicoli fermati. Sono alcuni dei numeri dell'attività del 2020 del comando provinciale dei carabinieri di Terni, diretto da settembre 2020 dal colonnello Davide Milano (nella foto).

Ancor più nello specifico delle verifiche legate alla pandemia, sono state circa 44 mila le persone controllate e 4.232 le verifiche ad esercizi commerciali, con un’incidenza di appena il 2% di sanzioni. Una mole di lavoro impressionante che, Covid a parte, ha consentito all’Arma di intensificare comunque il presidio del territorio, dove non a caso si è registrato un calo dei reati predatori, prima di tutti i furti negli appartamenti, scesi in percentuale del 36% rispetto al 2019. I periodi di lockdown, certamente, hanno favorito un minor “movimento” di persone, e quindi anche di malviventi, ma i carabinieri hanno comunque avuto il loro da fare, come dimostrato dal fatto che il 68% dei reati denunciati in provincia portano proprio la loro firma.

Dove invece non si sono registrate flessioni, purtroppo, è stato nei reati legati al traffico di droga. Il 2020 verrà ricordato a Terni e provincia per la morte dei tre giovani (due a Terni, una ad Amelia) stroncati dall’assunzione di sostanze stupefacenti. I militari dell’Arma ternani hanno compiuto 51 arresti, tra quelli in flagranza e l’esecuzione di ordinanze di custodia cautelare, mettendo a segno importanti operazioni che hanno sgominato bande dedite allo spaccio quali quelle denominate “Mastro Birraio”, “Quarantena” e “Picasso”.

Altro nervo scoperto della società ternana, e non solo, è quello legato alla violenza di genere, e quindi ai maltrattamenti in famiglia. Un reato che, se possibile, il lockdown ha ulteriormente amplificato, vista la necessità di dover forzatamente aumentare il tempo di convivenza tra le stesse quattro mura, praticamente “full time”. Sono stati sei le persone arrestate perché resesi responsabili di atti vessatori – spesso reiterati – nei confronti di congiunti, con una settima denunciata invece a piede libero. I carabinieri, peraltro, tra i loro ranghi possono vantare personale appositamente specializzato capace di interloquire empaticamente con le vittime, nonché una stanza protetta, realizzata in convenzione con l’associazione Soroptimist, per il loro ascolto riservato unitamente ad altre figure specializzate.

