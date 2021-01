Covid in Umbria, sette morti in 24 ore e 241 nuovi contagi. Attualmente positivi a +114

16 gennaio 2021 a

Sono 241 i nuovi contagiati registrati in Umbria su 3.190 tamponi analizzati. E' quanto reso noto nel bollettino del 16 gennaio della Regione. Sono sette i morti in 24 ore. Il tasso di positività è al 7,5%, stabile rispetto al 7,6% del giorno precedente. Gli attualmente positivi tornano a crescere: +114 rispetto al giorno precedente. Raggiungono quota 4.603. I nuovi guariti sono 120 (26.858 in totale). Sono in calo i pazienti Covid ricoverati negli ospedali regionali (327, -1 rispetto al giorno prima), le terapie intensive occupate sono 49 (-1). In crescita anche i soggetti in isolamento: +115 in un giorno, raggiunta quota 4.277. I casi positivi dall'inizio della pandemia in Umbria sono 32.150.

