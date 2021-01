Terni, spaccio di cocaina: arrestato dalla polizia operaio incensurato di 35 anni

16 gennaio 2021 a

Un operaio di 35 anni, incensurato, è stato arrestato dalla polizia, a Terni, con l’accusa di aver spacciato cocaina in varie zone della provincia.

L’indagine è partita quando gli uomini della squadra mobile, nell’ambito dei servizi di prevenzione predisposti dal questore di Terni, Roberto Massucci, hanno iniziato a seguire gli spostamenti dell’operaio, che nell’ultimo periodo raggiungeva abitualmente diversi paesi del territorio, dove incontrava giovani, segnalati come assuntori di droga. In particolare il 35enne si spostava tra Terni, Fornole e Montoro.

Gli investigatori hanno rintracciato i “clienti” dell’operaio, che hanno confermato come li rifornisse di stupefacenti. A quel punto ragazzo è stato fermato e gli sono stati trovati indosso tre dosi di cocaina, nascoste nel giubbotto e nel porta occhiali, e 1.980 euro in contanti.

Inoltre nella sua abitazione, nel territorio comunale di Narni, gli agenti hanno trovato 6 involucri per 65 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e tutto il materiale per il confezionamento, tra cui un enorme rotolo di fili plastificati (quelli che si usano per chiudere i sacchetti per alimenti), di colore verde, che utilizzava per chiudere le dosi della cocaina, come confermato dai suoi clienti.

