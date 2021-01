Umbria sanità, attiva la App per facilitare ai cittadini l'accesso al pronto soccorso

sabrina busirivici 16 gennaio 2021 a

Un minuto per scaricare SanitApp e poi in un attimo si possono visualizzare la mappa e la situazione dei flussi nei pronto soccorso dell’Umbria. Una novità che da una parte permette ai cittadini di vere un accesso alla salute più semplice e dall’altra consente alle strutture sanitarie di ottimizzare l’attività. Funzionalità dell’app e progetto sono stati illustrati ieri nel corso di una videoconferenza dagli assessori Luca Coletto (Sanità) e Michele Fioroni (Sviluppo economico), dal direttore regionale alla Salute, Claudio Dario, dall’amministratore unico di Umbria Salute, Giancarlo Bizzarri, dall’amministratore unico di Umbria Digitale, Fortunato Bianconi.

“L’innovazione digitale in sanità è il futuro – ha detto l’assessore Coletto -. La Regione Umbria è fortemente impegnata per l’implementazione della telemedicina che ci permetterà di seguire a distanza i pazienti più fragili mantenendoli a casa e monitorando le loro condizioni a distanza”. Coletto ha quindi spiegato che “l’app permette di conoscere la distanza dal pronto soccorso più vicino attraverso la geolocalizzazione, nonché i tempi di attesa e i colori dei pazienti in attesa di essere visitati. Si tratta di un servizio utile per gli umbri – ha aggiunto - ma anche per tutti coloro che, trovandosi in Umbria, avranno la necessità di recarsi al pronto soccorso”.

Per l’assessore Fioroni “è stato in poco tempo creato un contenitore digitale dentro il quale si inseriranno sempre più servizi e che rappresenta un passo importante di digitalizzazione in sanità, ma che, nel tempo, riguarderà ambiti diversi”.

L’app, che è visibile nelle piattaforme utilizzate da tutti i cittadini, “consentirà – prosegue Fioroni - di attivare molti servizi, alcuni dei quali sono ancora nascosti, visto che saranno implementati di volta in volta”. Alla base del progetto SanitApp, è stato sottolineato durante l’incontro, “c’è anche un importante lavoro di unificazione dei modelli organizzativi informatici delle diverse aziende”.

