Narni, chiusa la Flaminia per una frana. Il sindaco: "Staccati grandi massi"

La strada statale 3 Flaminia, nel tratto fra Narni e la frazione di Testaccio, è temporaneamente chiusa, la mattina di sabato 16 gennaio 2021, a causa di una frana verificatasi durante la notte precedente.

Ne dà notizia l'Anas, che informa che la chiusura è in entrambe le direzioni, nel territorio comunale di Narni, in provincia di Terni, dal km 82,500 al km 84,600.

"Le squadre Anas - spiega una nota - sono intervenute subito sul posto per la chiusura del tratto e la gestione della viabilità. Sono in corso, anche con i tecnici del Comune di Narni e i vigili del fuoco, le prime verifiche tecniche sul versante franato, per programmare gli interventi di messa in sicurezza e consentire il prima possibile il ripristino della circolazione. Il traffico viene deviato temporaneamente su viabilità comunale o provinciale. I percorsi alternativi vengono indicati in loco da apposita segnaletica".

Sul posto ha compiuto un sopralluogo anche il sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, che ha spiegato come si sia verificato "il distacco di grandi massi, contenuti dalla vegetazione", venendosi così a creare "una situazione di rischio",. Da qui le verifiche dei tecnici dell'Anas.

