Bastia Umbra, Livia Cammerieri compie cento anni: la celebrazione dell'amministrazione comunale

16 gennaio 2021 a

Bastia Umbra festeggia la sua nonna centenaria. Ha compiuto 100 anni il 15 gennaio la signora Livia Cammerieri, “una nostra concittadina che ha potuto festeggiare in ottima forma il compleanno, importante e significativo. La signora Livia – scrive il sindaco, Paola Lungarotti – ha affrontato l’anno trascorso, segnato purtroppo dalla pandemia, protetta dalle cure dei suoi cari che hanno cercato il più possibile di preservarla dal contagio evitandole i contatti non indispensabili”. La prima cittadina ha consegnato alla donna l’omaggio dell’amministrazione comunale, una targa ricordo e una mascherina tricolore. Livia, coniugata Mariani, è rimasta vedova da tempo. Nativa di Assisi, ha vissuto fino al 1989 con suo marito a Santa Maria degli Angeli. In quell’anno la coppia decise di trasferirsi a Bastia Umbra per stare vicino all’unica figlia, Margherita, dipendente di Poste Italiane in servizio presso l’Ufficio Postale di Bastia e al nipote Marco, nato dal matrimonio di Margherita con il bastiolo Italo Rossi, dipendente dell’azienda Spigadoro insieme alla mamma Tonina Angelucci, una delle storiche capo-operaie e alla sorella Paola. “Oggi nonna Livia Cammerieri è festeggiata – purtroppo solo virtualmente a causa del persistere dell’emergenza – anche dai bis-nipoti Francesca e Jacopo e dai loro genitori, il nipote Marco e sua moglie Monia. A loro si unisce per gli auguri di un felice compleanno l'amministrazione comunale , a nome dell’intera comunità bastiola” conclude la nota della giunta.

