Terni, Sara Tommasi incide un disco con un brano di Mina in coppia con il futuro marito

Dopo "Vis a Vis" con i Luci da Labbra e "Impara ad Amarti" con Domeniko D'Ambra, Sara Tommasi ritorna in sala discografica. Questa volta con un progetto davvero ambizioso, ossia per incidere un brano della grande Mina. Il brano scelto da Sara e da M&N Vox di Marco di Maio e Nicola Ursino che la produce è la cover di "Parole, parole" e per la registrazione vi è anche una collaborazione esterna di Giovanni De Rosa. La showgirl ternana ha inciso il brano in featuring con Antonio Orso, il quale in coppia con lei interpreterà quella che, a suo tempo, fu la voce parlata del grande Alberto Lupo. I due, oltre che sul lavoro, sono uniti anche nella vita, tant'é che recentemente la notizia della data fissata per il loro matrimonio, per il prossimo 21 marzo, é stata diffusa dalle maggiori testate giornalistiche nazionali. Prevista l'uscita del brano per fine gennaio e sarà possibile ascoltarlo su tutti i Digital Stores e su You Tube.

