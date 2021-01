San Gemini, Lorenzo Barone ha sposato Yagul. Nozze al polo nord in mezzo alla neve

15 gennaio 2021 a

Lorenzo Barone ha sposato Yagul, la ragazza siberiana di 21 anni conosciuta durante le sue esplorazioni in bicicletta al polo nord. Le nozze sono state celebrate venerdì 15 gennaio al Comune di Pokrovsk, nella Repubblica russa di Sacha-Jacuzia, alla presenza dei suoceri del ragazzo di 23 anni di San Gemini. “Ora ho una famiglia - ha detto - nel luogo più freddo del mondo”. Nei giorni scorsi Lorenzo aveva dovuto rinviare la partenza del suo viaggio in bicicletta perché le camere d’aria non reggevano alle temperature da record arrivate fino a meno 50 gradi. Ora sta già pensando a nuove avventure insieme alla sua dolce metà.

