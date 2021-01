Perugia, massi sulla strada: paura per una frana a Nocera Umbra

16 gennaio 2021 a

Paura ma nessun danno a persone e cose a Stravignano, frazione del comune di Nocera Umbra, in provincia di Perugia, dove due enormi massi si sono staccati dal costone roccioso, che ospita nel periodo natalizio il tradizionale presepe della frazione, finendo sulla strada provinciale che da Bagni di Nocera conduce a Colfiorito. Fortunatamente nessun automobilista si trovava a passare nel momento in cui si è verificata la frana. Secondo quanto ricosruito i massi si sarebbero staccati durante la notte tra giovedì 14 gennaio e venerdì 15 forse a causa del maltempo, infatti la pioggia, la neve e soprattutto il ghiaccio dei giorni precedenti hanno interessato tutto il territorio montano del comune. Le operazioni di rimozione e messa in sicurezza sono state eseguite dai vigili del fuoco di Gaifana e dal personale della provincia di Perugia. La strada provinciale è stata così liberata dai massi e ripulita per consentire la normale viabilità.

