Covid Umbria, quattro morti e 232 nuovi positivi. Stabili i ricoveri: il bollettino di venerdì 15 gennaio

Quattro morti e 232 nuovi positivi a fronte di 3.084 tamponi effettuati per un tasso di positività del 7.6%. Restano stabili i ricoveri negli ospedali dell'Umbria, uno in meno invece nelle terapie intensive. Sono i numeri del bollettino di Regione e protezione civile aggiornato a venerdì 15 gennaio. Diventano quindi 4.489 gli attualmente positivi, 5.977 le persone in isolamento, 50 il totale degli ospedalizzati. Intanto è ufficiale il passaggio dell'Umbria in area arancione. Il provvedimento firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, entrerà in vigore da domenica 17 gennaio. Nella stessa fascia finiscono anche Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia e Valle d'Aosta.

