Perugia, migliaia di file pedopornografici nel pc: arrestato 53enne

Un 53enne è stato arrestato per pedopornografia in provincia di Perugia. Secondo quando emerso, la polizia postale di Perugia, dopo aver ricevuto una segnalazione da un organismo internazionale di cooperazione ha avviato degli accertamenti che hanno portato all'identificazione di un 53enne. La polizia postale ha informato quindi la Procura di Perugia -il titolare dell'inchiesta è il pm, Gianpaolo Mocetti - che ha delegato una perquisizione eseguita dalla stessa postale, assieme all'aliquota carabinieri della polizia giudiziaria di Perugia. Al momento della perquisizione, grazie ai programmi di preview della postale è stato possibile appurare che l'uomo, un italiano incensurato insospettabile, era in possesso di decine di migliaia tra foto e video pedopornografici. L'ingente materiale rinvenuto ha fatto scattare le manette. L'uomo è stato portato in carcere.

