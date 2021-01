Terni, minaccia il compagno con una pistola elettrica. Denunciata dalla polizia

15 gennaio 2021 a

E’ stata denunciata dalla polizia la donna di 35 anni accusata di aver minacciato il suo compagno con un taser, la pistola elettrica in grado di stordire chi viene colpito dalle sue scariche. Venerdì 15 gennaio la 35enne di nazionalità albanese si è presentata a casa del compagno, un suo connazionale di 47 anni, con il quale erano già in corso delle tensioni nella relazione. E siccome lei aveva addosso un oggetto non meglio identificato, il compagno ha pensato che potesse essere un'arma e impaurito ha chiamato il 113. Sono subito intervenuti gli agenti della squadra volante e della squadra mobile, ma la donna nel frattempo si era allontanata. La polizia l’ha comunque rintracciata poco dopo nei pressi dell'abitazione dell'uomo dove è stato anche ritrovato il dissuasore elettrico che è stato preso in consegna dagli inquirenti.

