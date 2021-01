Perugia, Università per stranieri nella bufera dopo Suarez: si dimette la prorettrice Dianella Gambini

Fra. Mar. 15 gennaio 2021 a

La prorettrice dell'università per stranieri di Perugia, Dianella Gambini, si è dimessa oggi in seguito alle dimissioni di un membro del Cda. Si tratta di Filomena Laterza, docente di italiano. "L'organo - scrive Gambini nella missiva inviata al ministro Manfredi - manca ora del necessario numero di componenti per la sua valida costituzione". Gambini aveva assunto le redini di Palazzo Gallenga dopo la sospensione della rettrice, Giuliana Grego Bolli nell'ambito dello scandalo per l'esame farsa del bomber Luis Suarez. Nella missiva inviata al Ministro Manfredi, Gambini scrive:"Prendo atto della impossibilità di proseguire".. "Avrei sinceramente auspicato una maggiore collaborazione interna in ragione del superiore interesse alla tutela dell'Ateneo".

