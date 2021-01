Terni, controlli della polizia contro chi non rispetta il coprifuoco per Covid. Fermate 64 auto e 76 persone

15 gennaio 2021 a

Proseguono a ritmo serrato i controlli straordinari disposti dal questore di Terni, Roberto Massucci, finalizzati alla verifica del rispetto delle misure anti-Covid e per potenziare la prevenzione dei reati i genere ed, in particolare, di quelli predatori. Nel corso della notte di giovedì 14 gennaio, nei due posti di blocco, collocati in punti nevralgici della città, sono state impiegate le pattuglie della squadra volante della Questura e del reparto prevenzione crimine Umbria-Marche, dirette dal commissario Anna Maria Mancini, che hanno identificato 76 persone e controllato 64 veicoli. Analoghi controlli proseguiranno anche nel corso dei prossimi giorni e si svolgeranno in tutta la città.

