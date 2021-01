Camera di commercio Umbria, nominato il primo consiglio: tutti i nomi. Mencaroni in pole per la presidenza

Sabrina Busiri Vici 15 gennaio 2021 a

a

a

Sono trentatré i componenti del Consiglio della nuova Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura regionale nominati con il decreto di costituzione dalla presidente Tesei.

Di questi,trenta in rappresentanza dei settori di attività economica (Agricoltura, Artigianato, Industria, Commercio, Cooperative, Turismo, Trasporti, Credito e assicurazioni, Servizi alle imprese, Servizi alla persona), e tre in rappresentanza rispettivamente di organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori e libere professioni.

La nuova ripartizione dei seggi tra i vari settori produttivi all’interno del Consiglio camerale tiene conto dei dati relativi al numero di imprese, all’indice di occupazione, al valore aggiunto e all’ammontare del diritto annuale versato in Umbria.

Per il settore agricoltura sono stati nominati Fabio Rossi, Giampaolo Farchioni, Matteo Bartolini. Per il settore artigianato Renato Cesca, Francesca Polveroni, Giancarlo Giovannetti, Roberta Datteri, Mauro Franceschini. Per l’industria Gian Luigi Angelantoni, Raffaella Fiorucci, Federico Malizia, Riccardo Morelli, Cinzia Tardioli. Per il commercio Aldo Amoni, Vasco Gargaglia, Stefano Lupi, Chiara Pucciarini, Andrea Tattini, Dalia Sciamannini. Per il settore credito e assicurazioni Cristina Cipiccia. Per il trasporto e spedizioni Moris Fiorelli; per il settore turismo Simone Fittuccia e Giorgio Mencaroni. Per la cooperazione Dino Ricci e per i servizi alle imprese Roberto Palazzetti, Ivana Jelinic, Roberto Giannangeli, Elio Schettino, Eleonora Venturi. Per i servizi alla persona Carlo Di Somma. E per le organizzazioni sindacali Vincenzo Sgalla. Per le associazioni dei consumatori Alessandro Petruzzi e per le libere professioni Francesco Martella.

Il Consiglio resterà in carica cinque anni. <CF1401>

Il 28 gennaio sarà eletto, a maggioranza assoluta, il presidente all’interno della rosa dei 33 nomi presenti in consiglio. La riunione sarà convocata nella sede di via Cacciatori delle Alpi a Perugia. Nome in pole, Giorgio Mencaroni presidente della Camera di Commercio di Perugia .

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.