Terni: scuola media Benedetto Brin, tentato furto di notte. Indagano i carabinieri

I carabinieri di Terni stanno indagando su quello che sembra un tentato furto, sfumato chissà per quale motivo, andato in scena la notte tra mercoledì 13 e giovedì 14 gennaio 2021 nella scuola media Benedetto Brin, al quartiere San Giovanni, a Terni.

Secondo le prime informazioni raccolte, ad accorgersi che qualcuno era entrato nell’edificio scolastico è stato il personale non docente di servizio giovedì mattina, prima dell’apertura. Le bidelle e il personale amministrativo hanno trovato cassetti aperti o rovesciati in segreteria e all’ingresso, un gran disordine ma nessuna cosa portata via, tra attrezzature informatiche e altri oggetti che avrebbero potuto costituire un “bottino”.

L’ipotesi è che possa essersi trattato di una bravata o che magari chi si è introdotto nella scuola (non sono stati trovati segni evidente di effrazione; forse una finestra era stata lasciata aperta) sia stato poi disturbato da qualcosa, magari dal passaggio della vigilanza notturna.

