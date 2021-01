Spoleto, muore cacciatore durante una battuta in montagna

14 gennaio 2021 a

a

a

Non ce l'ha fatta il cacciatore di 40 anni rimasto ferito in una battuta di caccia sulle montagne di Spoleto, in località Montelirossi.

Cacciatore ferito durante una battuta, problematico il soccorso

Il dramma giovedì 14 gennaio intorno alle 16,30. Complicate le operazioni di recupero, malgrado l'intervento immediato di vigili del fuoco, Sasu, carabinieri e 118. L'uomo, in condizioni gravi, è stato trasportato all'ospedale di Terni dove però è giunto morto. A dare l'allarme erano stati altri cacciatori. La vittima, stando a una prima ricostruzione, sarebbe stato colpito alla testa da un colpo esploso accidentalmente dallo stesso. Ma nelle prossime ore la dinamica sarà ricostruita con maggiore precisione,

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.