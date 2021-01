Covid Umbria, la curva del contagio in leggero aumento. Il Nucleo epidemiologico: "Colpa degli spostamenti di Natale"

14 gennaio 2021 a

La curva dei contagi torna, seppur in maniera non esponenziale, a salire. E' quanto emerso nel corso della conferenza stampa di aggiornamento settimanale sull’emergenza Covid in Umbria.

All’incontro erano presenti il direttore regionale alla Salute, Claudio Dario, il vicecommissario Covid, Massimo D’Angelo, il professor Fabrizio Stracci e, per il Nucleo epidemiologico, la dottoressa Carla Bietta e il dottor Mauro Cristofori.

Il nucleo epidemiologico ha evidenziato come la curva abbia ripreso a crescere dopo 2-3 settimane dall’aumento degli spostamenti nel periodo prenatalizio, spostamenti tracciati da Google per l’intera regione e che mostrano complessivamente un discreto movimento della popolazione verso luoghi di tempo libero soprattutto nel periodo prenatalizio e poi residenziale nei giorni di festa.

“I dati sugli spostamenti messi in relazione con la curva – ha spiegato il professor Stracci – ci danno la spiegazione che sotto le feste, quindi con l’allentamento delle restrizioni, è stata registrata una mobilità all’esterno, magari anche legata agli acquisti, mentre invece la mobilità nei festivi è stata residenziale e quindi legata alle visite ai parenti. Speriamo – ha concluso Stracci – che queste riunioni non portino a un trascinamento dei contatti intrafamiliari e l’auspicio è che, con la fine delle feste e con le nuove misure di contenimento, si possa riportare la curva del contagio sotto controllo”.

In merito alle vaccinazioni anticovid il direttore Dario ha reso noto che al 13 gennaio, 11 mila 124 persone sono state sottoposte alla prima dose vaccinale.

Gli ospiti delle Rsa vaccinati ad oggi sono 2162, mentre in Umbria la vaccinazione antinfluenzale ha coinvolto 174.390 soggetti.

