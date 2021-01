Che Dio ci aiuti 6, stasera 14 gennaio torna Suor Angela: Ginevra fa i capricci. Azzurra vuole dimenticare il passato

14 gennaio 2021 a

Torna giovedì 14 gennaio la fiction Che Dio ci aiuti 6, in onda su Rai1 dalle 21,20. La fiction con Elena Sofia Ricci, Diana Del Bufalo e Francesca Chillemi sta riscuotendo un grande successo: stasera saranno trasmesse la quinta e la sesta puntata.

Nell’episodio dal titolo Obbligo o verità, Suor Angela ottiene la conferma che il suo passato ha qualcosa in comune con Erasmo. La suora sta lentamente e faticosamente provando a ricostruire una parte della memoria che si è accorta di aver perduto. Intanto, anche la mente di Ginevra fa i capricci. Ad aiutarla, però, ci saranno le amiche Monica e Azzurra, pronte a sostenerla nei suoi sentimenti per Nico. Durante l’episodio Dèjà vu, qualcuno abbandona un neonato in convento, e tra i primi a prendersene cura ci sarà Erasmo. Il ragazzo sembra rivivere qualcosa che lo riguarda. Erasmo condurrà le ricerche insieme a Suor Angela, con cui ancora una volta ha occasione di approfondire la conoscenza. Nel frattempo, Azzurra si barcamena tra un impegno e l’altro pur di distogliere la mente da una dolorosa ricorrenza che riguarda il suo passato.

