Orvieto, incidente: camion che trasporta legna finisce fuori strada e si ribalta

Vigili del fuoco del distaccamento di Orvieto all'opera per recuperare il mezzo e traffico bloccato per tutta la durata delle operazioni di soccorso.

E' quello che è avvenuto a metà mattinata di giovedì 14 gennaio 2021 sulla strada dell'Arcone, nel territorio comunale di Orvieto, in provincia di Terni. Per cause che dovranno essere accertate, l'autista di un camion che trasportava legname ha perso il controllo del pesante automezzo ed è uscito di strada. ribaltandosi Fortunatamente non ha riportato conseguenze serie nell'incidente, tanto che è riuscito ad uscire autonomamente dal camion capovolto e a dare lui stesso l'allarme.

Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta una pattuglia della polizia locale, oltre a un'ambulanza del 118 qualora l'uomo fosse risultato ferito. Come detto comunque, per fortuna, è uscito praticamente illeso.

