Covid in Umbria, 210 contagi e due morti in 24 ore. I nuovi positivi superano i guariti: il bollettino del 14 gennaio

14 gennaio 2021 a

a

a

Il numero dei nuovi contagi supera, in 24 ore, quello dei guariti. E' quanto emerge dai dati del bollettino aggiornato a giovedì 14 gennaio. Sono 210 i casi registrati nell'ultimo giorno a fronte di 2.953 tamponi processati per una percentuale di positivi del 7.11%. Le guarigioni riscontrate nello stesso lasso di tempo sono state 189. Due i decessi, due i ricoveri in più negli ospedali mentre restano stabili le terapie intensive (51 ricoveri). Dall'inizio della pandemia, le guarigioni registrate sono state 26.510, il numero totale dei decessi è di 678. L'Rt, ovvero l'indice di contagio, secondo quanto riferito nella settimanale conferenza della Regione per fare il punto sulla situazione del contagio in Umbria, si attesta sull'1.29.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.