Spoleto, stroncato giro di droga: sei nei guai

14 gennaio 2021 a

a

a

Si è conclusa con l’emissione di sei misure cautelari l’attività investigativa dei carabinieri della compagnia di Spoleto, denominata “Hiding in the woods”; iniziata nel novembre 2019 e protrattasi fino al giugno del 2020. L’indagine ha consentito di far emergere una fiorente attività di spaccio di cocaina, posta in essere da un gruppo di albanese che operavano a Spoleto e città limitrofe. L’attività investigativa ha consentito complessivamente di effettuare 18 sequestri, per un totale di 1200 grammi di cocaina (per un valore di circa 120 mila euro al dettaglio); la sostanza è stata rinvenuta in parte ancora “in blocchi” da confezionare, in parte già suddivisa in dosi da 0,7 grammi contenuta in barattoli da caffè o in confezioni per gomme da masticare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.