Terni, cinghiali a spasso vicino alle case. Arrivano gli ispettori della Regione

Dalla giornata di lunedì 18 gennaio gli ispettori faunistici della Regione dell'Umbria insieme alla polizia locale e ai carabinieri forestali ispezioneranno tutte le aree urbane di Terni interessate dalla presenza di cinghiali per verificare innanzitutto il numero degli esemplari vaganti. “Si tratta - dice l’assessore comunale alla Polizia Locale, Giovanna Scarcia - di una decisione presa durante il tavolo tecnico di mercoledì 13 gennaio coordinato dalla Prefettura e convocato appositamente per affrontare il problema della presenza dei cinghiali in area urbana, con tutti i rischi conseguenti per la sicurezza della circolazione”. Oltre al Comune ed ai rappresentanti delle forze dell’ordine, hanno preso parte al tavolo di confronto la Regione, il Servizio veterinario dell’Usl Umbria 2, e l’Ambito territoriale di caccia 3.

