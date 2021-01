Da San Gemini al polo nord. L'esploratore Lorenzo Barone sposa una ragazza siberiana

14 gennaio 2021 a

Il giovane esploratore di San Gemini, Lorenzo Barone, convola a nozze con l’amata ragazza siberiana Aygul. Era il 15 gennaio del 2020, quando il ragazzo arrivò nella regione più fredda del mondo, la Sakha-Yakutiya, per il suo viaggio in bicicletta in solitaria. A distanza di un anno, venerdì 15 gennaio sposerà la ragazza che lo volle conoscere lungo il suo tragitto verso il lago Bajkal. All’epoca Aygul, oggi 21enne, era una studentessa a San Pietroburgo e lesse dell’avventura di Lorenzo sui suoi canali social, da lì l’incontro e la vita insieme nel villaggio di lei. Da San Gemini la mamma di Lorenzo, Donatella, ha augurato tanta felicità ai due futuri sposi che presto ritorneranno in Italia per una vacanza in coppia.

