Perugia, ambulante della droga arrestato e condannato

Un vero e proprio ambulante della droga. Gli agenti della squadra volante della questura di Perugia hanno arrestato un 22enne nigeriano a Fontivegge, trovato in possesso di 18 involucri di cellophane termosaldati, nascosti in una tasca, contenenti marijuana ed eroina. Gli agenti gli hanno trovato addosso anche 4 spinelli,pronti per essere consumati e venduti. Il controllo del giovane è stato effettuato dai poliziotti nella zona di Fontivegge. I poliziotti hanno visto due uomini che, alla vista degli agenti, hanno cercato di nascondersi dietro alcune colonne. Ma gli agenti li hanno fermati. Il 22enne è risultato essere non in regola, disoccupato e senza fissa dimora, con diversi precedenti specifici. Dopo essere stato arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, è stato condannato a un anno con rito direttissimo.

