Umbria, oltre 300 nuovi positivi, 181 guariti e altri quattro decessi. In terapia intensiva cinque degenti in meno

Sono 307 i nuovi positivi oggi in Umbria. Il dato emerge dall'analisi di 3.753 tamponi martedì. Secondo questi due dati quindi si può riscontrare l'aumento dell'incidenza dei tamponi positivi sugli analizzati che sale di nuovo fino all'8,18%, dopo essere diminuito ieri fino al 5%. L'impatto dei nuovi positivi viene solo in parte mitigato dall'effetto dei 181 guariti. Gli attualmente positivi salgono quindi a 4.470, 122 in più del giorno precedente. Purtroppo, accanto alla curva che risale, vanno registrati anche altri 4 morti, il che porta la somma dei decessi a 676. Per quanto riguarda invece le ospedalizzazioni, segno meno per le terapie intensive: i ricoverati passano da 56 a 51. Mentre nelle aree mediche comuni i degenti passano da 325 a 326.

