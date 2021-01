Marsciano, trovato con dieci grammi di cocaina: arrestato 21enne

13 gennaio 2021 a

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio i carabinieri della stazione di Marsciano hanno tratto in arresto un 21enne albanese, residente nel centro umbro, trovato in possesso di 10 grammi di cocaina e già noto alle forze di polizia. Nel corso della perquisizione nel domicilio dell’arrestato, i carabinieri hanno rinvenuto un bilancino di precisione, sostanza da taglio e 1.500 euro in contanti. Il giovane è stato condotto nel carcere Capanne. Mercoledì 13 gennaio è comparso davanti al Tribunale di Spoleto che, dopo aver convalidato l’arresto, l'ha sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Marsciano e all’obbligo di firma. Sempre i carabinieri di Marsciano hanno anche deferito in stato di libertà un altro giovane, sempre albanese, che era in compagnia dell’arrestato, anche egli residente a Marsciano, il quale, nel corso del controllo, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina.

