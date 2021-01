Treno deragliato tra Terni e Giuncano. Completati i lavori. Riprende la circolazione

13 gennaio 2021 a

E’ stata riattivata, nel corso della serata di martedì 12 gennaio, la tratta Terni-Giuncano della linea ferroviaria Falconara-Orte dove un treno regionale, giovedì 8 gennaio, era deragliato a causa di una frana. Durante la chiusura della linea Trenitalia ha garantito il servizio ai viaggiatori con bus sostitutivi. Da mercoledì 13 gennaio la circolazione riprenderà regolarmente. Nei giorni scorsi il locomotore e una carrozza erano stati recuperati attraverso una speciale gru e ricollocati sui binari per essere poi condotti alla stazione di Terni per i necessari lavori di riparazione. In questi giorni cento operai e tecnici sono stati impegnati 24 ore su 24 per conto di Rfi, rete ferroviaria italiana.

