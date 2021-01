Concorsopoli, Pepe: "Marini cacciata perché donna". L'ex presidente si commuove

Alessandro Antonini 13 gennaio 2021 a

"Catiuscia Marini ha subìto pressioni politiche che l’hanno portata a dimettersi perché non si occupava di politica, ma rivestiva un ruolo di amministratrice di Regione. E anche perché donna. Ci sono stati altri casi, con uomini esponenti delle istituzioni, indagati, a cui è stato riservato un trattamento diverso”. E’ quanto riferito da Nicola Pepe nell’arringa dell’udienza preliminare di Concorsopoli. Il difensore ha ricostruito il passaggio delle dimissioni della ex governatrice e dei suoi nove anni a Palazzo Donini. Marini, presente in aula, si è commossa, stando a quanto riferito dallo stesso Pepe. In particolare nella ricostruzione dei suoi nove anni da presidente. Intanto sono state depositate le intercettazioni per il giudizio immediato a carico di Gianpiero Bocci.

