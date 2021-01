Umbria, tre opere da 3,5 miliardi nel piano del Recovery fund

Alessandro Antonini 13 gennaio 2021 a

Due opere ferroviarie umbre sono state inserite nella bozza del piano del Recovery Fund. Una terza opera stradale è in via di classificazione in vista dei finanziamenti.

Infrastrutture da tre miliardi e mezzo di euro in totale. Oltre alla riapertura dell’ex Fcu tra Ponte San Giovanni e Terni e Castello-Sansepolcro, c’è anche la “mini tav” Orte-Falconara, all’interno dell’asse di alta velocità Roma -Ancona. Una terza, la variante stradale al nodo di Perugia, all’altezza dell’innesto tra E-45 e raccordo autostradale, è nel “compendio” delle opere inviato dalla Regione al governo.

Intanto la governatrice Donatella Tesei ha chiesto alle opposizioni di partecipare alla definizione delle priorità da sottoporre all’esecutivo nazionale. In ballo ci sono 206 miliardi.



