Assisi, ritrovati quattro escursionisti che si erano persi sul monte Subasio

Alle ore 17.30 di martedì 12 gennaio una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Assisi ha recuperato quattro escursionisti che si erano persi in una zona boschiva del monte Subasio. Tutti e quattro sono stati trovati in buone condizioni di salute, solo infreddoliti e naturalmente spaventati. Sul posto anche una squadra Saf del comando di Perugia. L'intervento si è concluso in tempi abbastanza brevi nonostante le difficoltà dovute alle abbondanti precipitazioni nevose e al calare del buio.

Quattro ore e mezzo per recuperare persone e auto intrappolate sul monte Subasio a causa della neve

In questi giorni c'è da dire che sul monte Subasio il lavoro per i vigili del fuoco assisiati non è mancato.

