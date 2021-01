Grande successo per “PremiaScuola”, l'iniziativa per PiazzaUmbra che sostiene le scuole del territorio

12 gennaio 2021 a

Il Centro Commerciale PiazzaUmbra è entrato nelle scuole primarie e secondarie di primo grado per dare un aiuto concreto a ragazzi e insegnanti. Grazie al PremiaScuola, la manifestazione dedicata alle scuole del territorio, che dal 19 ottobre è attiva presso il Centro Commerciale PiazzaUmbra e ha per protagoniste le scuole di Trevi, Foligno, dei comuni limitrofi e della provincia di Perugia, le famiglie e il corpo insegnante, con l’obiettivo di premiare lo spirito di squadra.

Per capire il coinvolgimento ottenuto e il successo della manifestazione, basta analizzare i numeri e la straordinaria partecipazione con l’attività ancora in corso; oltre 140 classi diverse, appartenenti a 25 scuole primarie e secondarie di primo grado, pari al 60% degli istituti presenti sul territorio della provincia di Perugia.

Ci parla dell’iniziativa la Direttrice del centro Alessandra Torretta:” PremiaScuola è un’occasione unica per le scuole: l’iniziativa consente infatti alle classi aderenti di ricevere gratuitamente attrezzature informatiche e kit didattici, grazie alla raccolta di scontrini d’acquisto emessi dai punti vendita e di servizio del Centro Commerciale PiazzaUmbra. Un aiuto alle scuole e un messaggio di sostegno anche per i nostri punti vendita della galleria e per il Centro che vede rafforzato il legame con il territorio e con i propri clienti”.

Con questa iniziativa il Centro Commerciale PiazzaUmbra vuole confermare i valori sui quali punta nel proprio posizionamento sul territorio: attenzione alle esigenze dei propri clienti, delle loro famiglie e della comunità, gratificando chi fa spesa in un periodo così difficile.



“PiazzaUmbra e Jet’s in prima linea a sostegno delle scuole con un progetto Covid Free di grande successo”, commenta Elena Mantovani, responsabile produzione di JET’S, “nonostante le difficoltà dovute alle limitazioni derivate dai decreti amministrativi e dalle normative vigenti, abbiamo riscontrato un grandissimo entusiasmo, dimostrato anche dalla grande partecipazione all’iniziativa. Un segnale di speranza anche per il nostro settore degli eventi. Con le giuste attenzioni è possibile fare eventi di qualità e di grande successo anche all’interno delle stringenti norme sanitarie attualmente in vigore in molte regioni.”

E non finisce qui. L’iniziativa prosegue fino a febbraio, le classi più fortunate vinceranno preziosi strumenti didattici digitali e interattivi (notebook, pc, stampanti, lavagne interattive- multimediali), utili per l’istruzione degli alunni e fondamentali affinché le insegnanti possano svolgere al meglio il loro lavoro nel periodo attuale che richiede molto impegno a distanza.

Il Centro Commerciale PiazzaUmbra, sito a Trevi (PG), offre un ipermercato Conad e 35 punti vendita tra cui le medie superfici Euronics, specializzata nell’elettronica di consumo e Piazza Italia, riferimento per l’abbigliamento di tutta la famiglia. Completano l’offerta importanti catene a livello nazionale, ma anche note insegne locali.

PiazzaUmbra ha instaurato, fin dall’ apertura nel 2000, una forte collaborazione con il territorio, proponendo intrattenimenti e iniziative finalizzati alla valorizzazione della cultura e della collettività, così come alla promozione degli operatori in galleria e alla responsabilità sociale.

Jet's Group

Il Gruppo Jet's, guidato da Andrea Fontanelli e Andrea Gallerini, può contare su professionisti distribuiti tra le sedi di Firenze e Milano, che operano quotidianamente nell’ambito della comunicazione integrata, branding, progettazione, ideazione, gestione eventi. Fanno parte del Gruppo anche l'agenzia Wallabi, specializzata in e-commerce, concorsi e sviluppo web. Da novembre 2019 si è unita anche l'agenzia digital SoWhat, con l’obiettivo di far diventare il Gruppo punto di riferimento creativo e strategico per tutti i brand che chiedono progetti di comunicazione sviluppati in modo unico.



