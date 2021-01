Covid in Umbria, 205 nuovi contagiati e otto morti. Salgono le terapie intensive occupate

12 gennaio 2021 a

Sono 205 i nuovi positivi in Umbria, otto i morti e 21 nuovi guariti. Ecco i numeri del bollettino della Regione aggiornato alle 11,31 del 12 gennaio. I tamponi effettuati in un giorno sono stati 3.946 (533.099) con il tasso di positività scende al 6,3%. La curva degli attualmente positivi invece risale, passando da 4.272 a 4.348 (+76). In crescita i ricoveri Covid ordinari (325, +2) e soprattutto le terapie intensive (56, +5). I decessi nel complesso arrivano a quota 672. Nel calcolo del tasso di positivi per abitanti a livello comunale, Magione è in testa con l'11,82%: sono 175 lì gli attualmente positivi, quasi tutti frutto dei contagi intra familiari sotto le feste.

