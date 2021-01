Umbria, aumentano le vendite on line: telefonini, attrezzi da ginnastica, vini ma anche sex toys tra i prodotti più ricercati

Patrizia Antolini 12 gennaio 2021 a

A un umbro su tre piace fare acquisti on line. Tutta colpa della pandemia ma forse anche un segno dei tempi: nel 2020 anche in Umbria le ricerche sul web a caccia dell’oggetto desiderato comodamente dal divano di casa, sono schizzate dell’80%. A dirlo è la ricerca su un campione di popolazione firmata dal portale Idealo che parla di un cambiamento di mentalità forse meno marcato che in altre regioni, ma comunque epocale. Non è cambiato solo il modo di fare acquisti ma anche cosa si è comprato on line. Lo shopping on line si è scatenato anche nella regione, nella categoria dei telefoni di ultima generazione, nell’elettronica legata allo smart working e alla dad, nei video giochi e, incredibile ma neanche troppo nell’acquisto di gel igienizzanti per combattere il virus nella vita quotidiana. Sono questi i prodotti al top della ricerca sul web secondo il portale Idealo che analizza i consumi dal primo gennaio 2020 al 16 dicembre dello stesso anno messi a confronto con il 2019. Ma dato che eravamo tutti costretti a stare in casa anche qui le abitudine e i risparmi, per chi ne aveva a disposizione, si sono rivolti al settore della casa (+190%), dalle tende, ai tappeti, al giardinaggio, con un vero boom per robot da cucina e macchine da caffè, conseguenza diretta delle chiusure dei bar e dell’impossibilità di poter gustare cornetto e cappuccino. Qualche uomo di casa si è pure dedicato al bricolage sfrenato, acquistando motoseghe e attrezzi da riporre in garage. Sempre costretti tra le mura domestiche, molti hanno comunque cercato di tenersi in forma: crescono rispetto al 2019, in media del 96%, tapi roulant e attrezzi per il fitness. Ma se questi prodotti sono in forte salita altri sono precipitati lontano dai sogni degli umbri, come degli italiani: tra i tanti le valigie, i navigatori e i seggiolini per bambini, spariti dalle ricerche online. Idealo ha poi voluto anche darci uno spaccato, da verificare anche con il commercio tradizionale, sul Natale: i regali all’epoca del Covid? Chi ha scelto il web si è buttato su spumanti e champagne (+600%) ma anche curiosi sex toys (+21%).

