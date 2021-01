Marsciano, abitazione in fiamme: il proprietario ha un malore e viene soccorso dal 118

12 gennaio 2021 a

Incendio in un'abitazione a Papiano nel Comune di Marsciano nella mattinata di martedì 12 gennaio. L'incendio nello specifico ha interessato una palazzina di due piani; si è sviluppato da una veranda per cause ancora in corso di accertamento. Si è reso necessario l'intervento di due squadre di vigili del fuoco con tre mezzi, di cui una autobotte e una autoscala. Il pronto intervento ha evitato il peggio, non ci sono state persone rimaste ferite. Il proprietario ha avuto un malore e per questo si è reso necessario chiamare il 118 che è poi giunto sul posto prestando i soccorsi necessari.

