Bastia Umbra, muore travolta dal treno: bloccata la linea ferroviaria

12 gennaio 2021 a

a

a

Ha perso la vita a 63 una donna, poco prima delle 7 di martedì 12 gennaio, investita dall'Intercity Tacito poco dopo la stazione ferroviaria di Bastia Umbra. Il treno era sulla direttrice Terni-Terontola. Ogni soccorso è risultato inutile, sul posto 118 e polizia ferroviaria al lavoro per ricostruire i dettagli dell'incidente anche perchè al momento non si esclude nemmeno la drammatica ipotesi del suicidio. Sono in fase di acquisizioni le registrazioni delle telecamere. Trenitalia sul sito precisa che è stata interrotta la linea ferrovia "per l'investimento di una persona". E' stato pure richiesto l'intervento dell'autorità giudiziaria. E' stato attivato un servizio sostitutivo di pullman sulla linea Assisi Perugia Ponte San Giovanni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.