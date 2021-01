Umbria, trovati i responsabili dei versamenti di liquami del fiume Tevere a Umbertide

12 gennaio 2021 a

Sono stati individuati i responsabili dello sversamento che si era verificato nei giorni scorsi nel fiume Tevere nei pressi della località di Montecorona, a Umbertide. A rintracciare gli autori del gesto, dopo le indagini del caso, sono stati i carabinieri forestali della stazione di Umbertide. La sostanza sospetta gettata nelle acque del fiume corrisponde a dei liquami animali che erano stati smaltiti in maniera illegale da una azienda agricola che sorge nelle vicinanze di dove è stato commesso il fatto. Per i titolari dell'impresa è scattata quindi una denuncia da parte dei militari. Soddisfazione è stata espressa dal presidente dell'associazione Amici del Tevere, Sandro Zucchini da sempre in prima linea per la difesa del fiume e dell'ambiente che lo circonda.

