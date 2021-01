Fabro, atto vandalico alla Casa di Quartiere La Meglio Gioventù: spaccato il vetro di una porta

12 gennaio 2021 a

Un atto vandalico, con la porta di vetro spaccata, è stato compiuto a Fabro, in provincia di Terni, presumibilmente domenica 10 gennaio 2021, ai danni della Casa di Quartiere La Meglio Gioventù. La scoperta il giorno dopo.

Il Comune di Fabro condanna il gesto: “Ci teniamo a denunciare pubblicamente – afferma il sindaco, Diego Masella – l’atto di vandalismo nei confronti della struttura della Casa di quartiere 'La meglio gioventù. Auspichiamo che la giustizia faccia il suo corso e che i responsabili paghino per la loro scelleratezza”.

“Condanniamo fermamente l’atto vandalico - fa sapere anche il responsabile della Lega Comprensorio Orvietano, Davide Melone - la porta di vetro di questa struttura, di proprietà del Comune, posta ai giardini dello Scalo, è stata danneggiata in maniera pesante dal vile gesto di ignoti. Un atto di inciviltà, che non ha colore politico, che non può essere sottaciuto e che non va considerato come una 'banale ragazzata'. La cosa pubblica va rispettata, sempre, ed in un momento come questo, in cui la crisi è imperante, i nostri soldi non possono essere spesi per sistemare quello che qualche stolto ha voluto deturpare. Ci auguriamo che i responsabili dell’insano gesto vengano presto individuati” .

