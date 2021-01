Umbria, arriva il fascicolo sanitario elettronico. Il medico manderà la ricetta direttamente in farmacia

12 gennaio 2021 a

a

a

Probabilmente chi ha poca dimestichezza con malattie e, soprattutto, con controlli periodici, non riesce a capire bene la portata del beneficio che si potrà avere d’ora in poi in Umbria. E’ di ieri infatti l’annuncio dell’assessore alla sanità della Regione, Luca Coletto, dell’attivazione del Fascicolo sanitario elettronico. Niente più richieste di copie di questo o quell’esame diagnostico magari per chiedere un consulto. Niente più programmi particolari che rendono leggibili le immagini da un ospedale all’altro. Non solo: l’attivazione del FSE prevede anche un cambio di passo per le ricette mediche. Niente più carta stampata lasciata alla segretaria, o richieste mandate per email. D’ora in poi il medico di base la manderà direttamente in farmacia. I pazienti dovranno solo portare la tessera sanitaria e potranno ritirare il farmaco.

“Attraverso il fascicolo – spiega l’assessore - si concretizza il processo di digitalizzazione in campo sanitario che è fondamentale non solo per l’archiviazione dei dati di ogni paziente, ma per l’aggiornamento di importanti informazioni relative alla salute. Un documento sanitario particolarmente importante che alimenta il fascicolo – prosegue Coletto - è il cosiddetto ‘patient summary’ o profilo sanitario sintetico, che riassume la storia clinica del paziente e la sua situazione corrente ed è creato e aggiornato dal medico di famiglia o dal pediatra, ogni qualvolta intervengono cambiamenti ritenuti rilevanti e, in particolare, contiene dati clinici significativi utili anche in caso di emergenza”.

L’assessore ha quindi ricordato che con il Decreto Rilancio è stata introdotta un’importante novità, ovvero, l’alimentazione automatica del fascicolo.

Ovviamente, è fatta salva la privacy, visto che al fascicolo accede solo ed esclusivamente il cittadino, a meno che lo stesso decida di rilasciare il consenso alla consultazione in modo che gli operatori sanitari abilitati, possano accedere per finalità di cura.

Il consenso alla consultazione è facoltativo, pertanto il cittadino decide se rilasciarlo. Il mancato rilascio del consenso alla consultazione da parte del cittadino non pregiudica comunque l’erogazione delle prestazioni sanitarie che rimangono garantite.

In ogni momento, il cittadino, ha diritto di visualizzare tutti gli accessi al proprio fascicolo, attraverso una funzione disponibile all’interno del proprio fascicolo.

Ogni cittadino umbro, già da subito, munito di Spid o Carta nazionale dei servizi può accedere al link https://www.regione.umbria.it/salute/sanita-digitale/fascicolosanitario e prendere visione del proprio fascicolo sanitario.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.