Perugia, mamma derubata della borsa mentre porta le figlie al nido. E' il secondo colpo uguale in una settimana

Fra. Mar. 12 gennaio 2021 a

a

a

Giusto il tempo di lasciare le figlie al nido e alla scuola materna di Ponte D’Oddi e la borsa è sparita dalla macchina. Dieci minuti di orologio. E’ quanto accaduto ieri mattina a una mamma residente in zona, che, al ritorno dalla scuola ha trovato la brutta sorpresa. Anzi neanche subito: “Stavo andando di corsa in ospedale, avevo una mattinata piena di impegni e della mancanza della borsa mi sono resa conto solo quando ero nel parcheggio del Silvestrini”. A quel punto è tornata indietro ed è andata a sporgere denuncia ai carabinieri: “Mi hanno detto che se ritrovo i documenti in giro posso ritenermi fortunata”. Ma dei documenti neanche l’ombra. “Purtroppo - racconta - ho dovuto bloccare il bancomat, la carta e dovrò rifare tutti i documenti miei e delle bambine. Un vero problema”.Per i ladri non un grosso bottino: appena 40 euro. Non è la prima volta che succede: la scorsa settimana un’altra mamma ha raccontato a una maestra di aver subìto lo stesso furto. Solo che non era stata sporta alcuna denuncia. Nella piazzetta di Ponte D’Oddi, davanti all’edicola c’è sempre qualcuno. Purtroppo ieri mattina, a quanto pare, nessuno ha visto nulla.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.