Covid in Umbria, superati i 10 mila vaccinati. Attese altre 7.020 dosi

Alessandro Antonini 12 gennaio 2021

Vaccini Covid, l’Umbria lunedì 11 gennaio (dato aggiornato alle 21:11) è arrivata a un totale di 10.057 dosi somministrate su 9.835 consegnate (102,3%). Prima in Italia secondo Aifa, stando al report di lunedì sera. Il sistema sanitario regionale, articolato su quattro punti di erogazione (gli ospedali di Perugia, Terni, Foligno e Città di Castello) ha già recuperato 222 dosi in base alle indicazioni dell'Agenzia del farmaco, che ne prescrivono sei per ogni fiala e non cinque come ha inizialmente calcolato il ministero della Salute. In base a questo computo, le dosi complessive ricavabili dalle prime due consegne del 30 dicembre e del 5 gennaio, sono di 5.850 l’una. Ossia 11.700. Con questi numeri rispetto alle 10.057 somministrate a ieri ne resterebbero 1.643. Anche se per diverse fiale - stando a quanto si apprende - non si è riusciti a recuperare la sesta dose e quindi la quota complessiva effettiva sarà più bassa rispetto al calcolo. Le dosi per i nuovi vaccinati potrebbero essere esaurite in giornata, ma ne verrà conservata una scorta in caso di ritardi in vista delle nuove consegne. Oggi ne è previsto l’arrivo di altre 7.020, fa sapere l’assessorato regionale alla Sanità. Verranno utilizzate per completare i sanitari (ieri verso quota ottomila su poco più di 13 mila) e gli spiti ospiti di Rsa e strutture residenziali protette (fatti 1730 su 2.300). Poi, fa sapere il vice commissario Covid, Massimo D’Angelo, si passerà ai richiami. Per la settimana prossima sono previste altre 5.850 dosi (compresa la sesta per fiala), e quella ancora dopo 4.680. Per un totale di 29.250 dosi, corrispondenti a 14.626 soggetti, compresi prima dose e richiamo (da effettuare a 20 giorni dalla prima iniezione). In un secondo momento toccherà agli ultraottantenni, nel numero di 89 mila distribuiti in tutta la Regione. Saranno attivati i 30 team, 17 ospedalieri e 13 itineranti per i vaccini a domicilio, composti da 22 medici, 47 infermieri, 9 oss e 9 amministrativi.

