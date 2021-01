Covid, con le nuove regole sul grado di rischio l'Umbria andrebbe in zona arancione

Ale. Ant. 12 gennaio 2021 a

Con le nuove regole per le zone colorate l’Umbria rischia di andare in arancione. Non sarà valutato solo l’indice Rt. Il nuovo modello in fase di definizione nel confronto tra il ministero della Salute, Roberto Speranza, e i governatori delle Regione, prevede che con la valutazione di impatto “alta” possa scattare il passaggio da giallo ad arancio. Una sorta di facilitazione. Nell’ultimo report Iss sul cuore verde la valutazione del rischio è “alta” perché ci sono stati “nuovi casi segnalati negli ultimi cinque giorni in soggetti di età più di 50 anni”, un “sovraccarico in terapia intensiva”, con superamento del 30% dei posti letto, e con “evidenza di nuovi focolai negli ultimi sette giorni in Rsa, case di riposo ospedali o altri luoghi che ospitano popolazioni vulnerabili e anziani”. Non ci sono sovraccarichi nelle aree mediche ma tanto è bastato per assegnare il grado di rischio “alto”.

Sale ancora il grado di occupazione delle terapie intensive in Umbria: la quota ai attesta al 38%, secondo Agenas, su una media nazionale del 31% e una soglia critica pari al 30%. Per quanto riguarda invece l’occupazione dei posti ordinari - soglia di allerta del 40% - il cuore verde è al 35%, mentre la media italiana è al 37%. Se venissero confermati questi parametri - giovedì è previsto un altro incontro - il cuore verde dalla prossima settimana rischia di passare dal giallo al l’arancione.

Pare essere stata accantonata l’ipotesi arrivata dall’Iss che prevedeva l’ingresso automatico in zona rossa per le Regioni con un’incidenza settimanale superiore a 250 casi per 100 mila abitanti. Il modello per fasce invece resta calibrato sull’indice di contagio conferma della misura inserita nell’ultimo Dl che prevede l’abbassamento soglie per entrare in una zona: “Rt sopra 1 per arancione, 1.25 zona rossa”. Senonché, come già riportato, Speranza ha preannunciato che si sta pensando “di intervenire anche sugli indici di rischio anche per facilitare gli ingressi in arancione, ad esempio le Regioni a rischio alto”.



