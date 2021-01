Covid in Umbria, Usl: l'80% dei nuovi contagi è avvenuto in famiglia durante le feste

Alessandro Antonini 12 gennaio 2021 a

La curva dei contagi è in ripresa, con previsione di un ulteriore aumento. Secondo gli epidemiologici il fenomeno è da ricondurre agli incontri con parenti e amici durante le feste. Circa l’80% dei nuovi focolai registrati in Umbria tra il 25 dicembre e il 6 gennaio è collegato a infezioni trasmesse in famiglia, durante pranzi, cene e visite in casa, fa sapere Giorgio Miscetti, direttore dei medici che effettuano il tracciamento dei contatti in Umbria. A suffragare questa tesi ci sono i dati della mobilità tratti da Google e rielaborati dal Nucleo epidemiologico regionale. Gli spostamenti verso le case private sono stati di gran lunga superiori, con uno scarto di più di 0 punti percentuali, rispetto ai flussi registrati verso le mete dello shopping e le stazioni di bus e treni. Negli ultimi sette giorni gli attualmente positivi sono aumentati di 396. Il 4 gennaio erano 3.878, ieri 4.272. Gli epidemiologici del cuore verde, nei modelli statistici elaborati dal Seirl prevedono una curva in ascesa almeno fino a maggio, stanti le attuali restrizioni. “La maggior parte degli cluster sorti nel periodo natalizio”, spiega Giorgio Miscetti, direttore del dipartimento di prevenzione dell’Usl 1, “si è sviluppata in ambito familiare”. Contatti avvenuti “in pranzi, cene e visite fra parenti e amici”. Una percentuale indicativa del fenomeno “può essere l’80% del totale dei casi del periodo”, conferma Miscetti. Nel restante 20% “ci sono contagi segnalati in qualche Rsa” - in particolare alla Muzi Betti di Città di Castello - e sul luogo di lavoro, “nell’ambito della grande distribuzione”, spiega ancora il direttore del dipartimento di igiene dell’azienda sanitaria locale numero 1.



