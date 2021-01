Foligno, furto in un negozio di articoli sportivi: ladri in fuga con contanti e orologi

11 gennaio 2021 a

a

a

Foligno, furto da oltre 3 mila euro ai danni di un negozio di articoli sportivi, portando via soldi e orologi. Nel mirino Toprunners di via Monte Acuto dove i ladri nella notte sono riusciti a penetrare all’interno del locale, rubare tutto il possibile e darsi alla fuga prima dell’arrivo del proprietario e delle forze dell'ordine. Il fatto è accaduto intorno alle 1.40. Nel raggio di una quindicina di minuti titolare ha raggiunto il locale insieme ai carabinieri della Compagnia di Foligno ma al loro arrivo nessuna traccia dei malviventi. I ladri sono entrati forzando con un piede di porco la porta di entrata finché la vetrata non si è infranta permettendo l'accesso. Una volta all'interno, i malviventi sono riusciti a portare via i soldi dell'intero fondo cassa e due orologi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.