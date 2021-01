Perugia, incidente sul raccordo: traffico e auto ferme per un'ora

11 gennaio 2021 a

a

a

Perugia, incidente sul raccordo nel pomeriggio di lunedì 11 gennaio e traffico per le auto in direzione sud. Il sinistro si è verificato in prossimità dell'uscita di Prepo, provocando code sin dalla rampa di ingresso di Madonna Alta già intorno alle 17.45. La circolazione è stata fortemente rallentata a causa dell'incidente, per il quale sono dovute intervenire le forze dell'ordine per ripulire la carreggiata, soccorrere i mezzi coinvolti e garantire la ripresa della circolazione in condizioni di sicurezza. Nell'ora di punta del traffico cittadino, quindi, tornano i problemi alla circolazione a cui i perugini sono ormai abituati, malgrado le restrizioni in vigore ormai da mesi abbiano ridotto fortemente il numero di mezzi in transito sulle strade.



Video su questo argomento Circolazione in tilt sul raccordo: auto in coda per un'ora

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.