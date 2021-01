Covid in Umbria, 49 nuovi positivi e quattro morti. Aumentano i ricoveri, 77 nuovi guariti

11 gennaio 2021 a

Altri 49 nuovi contagiati e quattro morti su 496 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Altri otto ricoveri (326 in tutto) di pazienti Covid di cui uno in più in terapia intensiva (50). E' quanto emerge dal monitoraggio della Regione Umbria aggiornato alle 11,24 dell'11 gennaio. Il tasso di positività si attesta al 9,87%. In leggera discesa rispetto al giorno precedente, quando era al 10,2%. Sotto la media delle percentuali del lunedì, per lo più sopra al 10%. I tamponi analizzati la domenica (e in generale nei giorni festivi) fanno riferimento quasi esclusivamente ai casi sintomatici che si presentano nei pronto soccorso o chiedono i tamponi attraverso il servizio di continuità assistenziale. Gli attualmente positivi scendono, passando da 4.304 a 4.272. Sono 77 i nuovi guariti (26.019 in tutto). Salgono a 5.650 (+30) i soggetti usciti dall'isolamento. In totale dall'inizio della pandemia in Umbria si sono registrati 30.955 casi di contagio.

