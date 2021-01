Calciomercato, Kazu Miura non si ferma più: firma il rinnovo di contratto a 54 anni

11 gennaio 2021 a

A 54 anni ancora in campo nel principale campionato giapponese. Lui è Kazu Miura, ex attaccante del Genoa, che non sembra avere alcuna voglia di smettere di giocare al calcio. E' pronto a firmare il rinnovo del contratto con lo Yokohama FC, compagine della J League. Secondo quanto riporta la stampa nipponica, nelle prossime ore dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale per l'accordo fra il club e il leggendario attaccante giapponese. Il campionato del Sol Levante inizierà il prossimo 27 febbraio. Miura è il giocatore più anziano ad aver giocato in un torneo di prima divisione nazionale. In Italia ha giocato 21 partite di Serie A, realizzando un gol.

